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Опубликовано 19 июня 2017, 11:35

Ярмоленко планирует сменить киевское "Динамо" на "Баварию"

Андрей Ярмоленко. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Песня

Андрей Ярмоленко. Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Переход может состояться в рамках летнего трансферного окна, однако подробности сделки пока не сообщаются.

27-летний Андрей Ярмоленко в скором времени может сменить киевское "Динамо" на "Баварию". В переходе форварда заинтересована немецкая команда, сообщает издание "Команда № 1".

Подробности сделки не сообщаются. Известно только то, что переход может произойти во время летнего трансферного окна.

По предварительным данным, Ярмоленко может заменить в мюнхенской команде Дугласа Косту, который в скором времени уйдёт из "Баварии".

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Янковская Ольга
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