Ярмоленко планирует сменить киевское "Динамо" на "Баварию"

Переход может состояться в рамках летнего трансферного окна, однако подробности сделки пока не сообщаются.

27-летний Андрей Ярмоленко в скором времени может сменить киевское "Динамо" на "Баварию". В переходе форварда заинтересована немецкая команда, сообщает издание "Команда № 1".

Подробности сделки не сообщаются. Известно только то, что переход может произойти во время летнего трансферного окна.