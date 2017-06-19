Ярмоленко планирует сменить киевское "Динамо" на "Баварию"
Андрей Ярмоленко. Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня
Переход может состояться в рамках летнего трансферного окна, однако подробности сделки пока не сообщаются.
27-летний Андрей Ярмоленко в скором времени может сменить киевское "Динамо" на "Баварию". В переходе форварда заинтересована немецкая команда, сообщает издание "Команда № 1".
Подробности сделки не сообщаются. Известно только то, что переход может произойти во время летнего трансферного окна.
По предварительным данным, Ярмоленко может заменить в мюнхенской команде Дугласа Косту, который в скором времени уйдёт из "Баварии".