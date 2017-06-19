Путин выразил соболезнования президенту Португалии в связи с лесными пожарами

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибло не менее 60 человек, ещё десятки получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнований главе Португалии Марселу Ребелу ди Созе в связи с трагедией в стране, где из-за лесных пожаров погибло более 60 человек.

— Президент также направил телеграмму соболезнований президенту Португалии в связи с трагическими последствиями природных бедствий — пожаров, которые унесли десятки жизней, — отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.