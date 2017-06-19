В Госдуму внесли поправки об уголовном наказании за продажу алкоголя в Интернете

В настоящее время наиболее распространённой формой "обхода" запрета дистанционной продажи алкоголя являются онлайн-витрины, утверждают авторы инициативы.

В Госдуму внесли сразу несколько законопроектов, направленных против продажи алкоголя через Интернет. В частности, предлагается запретить рекламировать горячительные напитки через онлайн-витрины, а также ввести уголовную ответственность для организаторов торговли спиртным в Сети.

Автором этих инициатив является сенатор Антон Беляков. В пояснительной записке к документу он указал, что в России существует более 10 тысяч сайтов, осуществляющих продажу алкогольной продукции дистанционно. Иными словами, проблема имеет массовый характер, поэтому и решать её предлагается комплексно.

В законопроекте прописано, что если нарушитель попался на дистанционной продаже алкоголя в первый раз, то его предлагается наказывать административным штрафом (от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 200 до 300 тысяч — для должностных и от 500 тысяч до одного миллиона рублей — для юридических лиц).