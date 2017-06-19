Яровая: Санкции против Крыма — это разрушительная идеология господства лжи

Депутат считает, что таким образом Запад выступает против высшей формы демократии — народного референдума.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала продление Евросоюзом санкций против Крыма на год.

— Под запретом санкций оказалась высшая форма демократии — народный референдум и мирное волеизъявление жителей Крыма и Севастополя. По сути, санкции против Крыма и Севастополя — это разрушительная идеология господства лжи и привилегии блокады свободы и демократии, — заявила Яровая.

Вице-спикер ГД назвала происходящее парадоксом современного мира.

— Поощряются кровопролитие и антиконституционные госперевороты, а наказываются цивилизованные формы демократии, — пояснила Яровая. — То, что очередное продление санкций на год состоялось даже без обсуждения, означает, что на год продлён проездной билет для двойных стандартов.