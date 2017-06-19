Яровая: Санкции против Крыма — это разрушительная идеология господства лжи
Вице-спикер ГД Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат считает, что таким образом Запад выступает против высшей формы демократии — народного референдума.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала продление Евросоюзом санкций против Крыма на год.
— Под запретом санкций оказалась высшая форма демократии — народный референдум и мирное волеизъявление жителей Крыма и Севастополя. По сути, санкции против Крыма и Севастополя — это разрушительная идеология господства лжи и привилегии блокады свободы и демократии, — заявила Яровая.
Вице-спикер ГД назвала происходящее парадоксом современного мира.
— Поощряются кровопролитие и антиконституционные госперевороты, а наказываются цивилизованные формы демократии, — пояснила Яровая. — То, что очередное продление санкций на год состоялось даже без обсуждения, означает, что на год продлён проездной билет для двойных стандартов.
Ранее Лайф писал, что Евросоюз на год продлил экономические санкции против Крыма. Главы МИД стран — членов ЕС сделали это без обсуждения.