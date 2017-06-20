Автор Devil May Cry извинился за задержку анонса новой игры

Игровой директор первой части Devil May Cry и культовой Dragon's Dogma Хидеаки Ицуно извинился за задержку анонса новой игры. Фанаты ожидали, что тизер нового проекта будет представлен на прошедшей выставке E3 2017.

Не так давно Хидеаки официально подтвердил, что работает над неизвестной новой игрой. По словам автора, процесс разработки нового проекта идёт гладко.

По слухам, Ицуно может работать над новой частью серии слешеров Devil May Cry. Тем не менее никакой официальной информации на этот счёт пока нет.