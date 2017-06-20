Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июня 2017, 08:36

Автор Devil May Cry извинился за задержку анонса новой игры

Создатель культовых игр Devil May Cry и Dragon's Dogma поделился новостью о новом проекте.

Кадр видео: youtube/Devil May Cry

Кадр видео: youtube/Devil May Cry

Игровой директор первой части Devil May Cry и культовой Dragon's Dogma Хидеаки Ицуно извинился за задержку анонса новой игры. Фанаты ожидали, что тизер нового проекта будет представлен на прошедшей выставке E3 2017.

image

Автор Devil May Cry вовсю работает над новой игрой

Не так давно Хидеаки официально подтвердил, что работает над неизвестной новой игрой. По словам автора, процесс разработки нового проекта идёт гладко.

По слухам, Ицуно может работать над новой частью серии слешеров Devil May Cry. Тем не менее никакой официальной информации на этот счёт пока нет.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • capcom
  • e32017
  • devilmaycry
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar