Detroit: Become Human от создателя Heavy Rain выйдет в 2018 году

Игра в жанре интерактивного кино Detroit: Become Human получила очередной трейлер на выставке E3 2017. Тем не менее дата выхода проекта до сих пор неизвестна.

Уже после мероприятия автор игры Дэвид Кейдж в интервью GameSpot сообщил, что Detroit выйдет в 2018 году. Игра будет эксклюзивной для консоли PS4.

Detroit: Become Human находится в разработке уже несколько лет. Проект зародился с технического демо Kara, которое Quantic Dream использовала для демонстрации возможностей PS3 в 2012 году. Позже по многочисленным просьбам фанатов Quantic Dream развила идею короткого ролика до полноценной игры.