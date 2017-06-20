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Опубликовано 20 июня 2017, 09:12

Detroit: Become Human от создателя Heavy Rain выйдет в 2018 году

Игровой дизайнер Дэвид Кейдж из Quantic Dream поделился ориентировочной датой выхода нового проекта.

Игра в жанре интерактивного кино Detroit: Become Human получила очередной трейлер на выставке E3 2017. Тем не менее дата выхода проекта до сих пор неизвестна.

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Detroit: Become Human выйдет в 2018 году

Фото: © Flickr/BagoGames

Уже после мероприятия автор игры Дэвид Кейдж в интервью GameSpot сообщил, что Detroit выйдет в 2018 году. Игра будет эксклюзивной для консоли PS4.

Detroit: Become Human находится в разработке уже несколько лет. Проект зародился с технического демо Kara, которое Quantic Dream использовала для демонстрации возможностей PS3 в 2012 году. Позже по многочисленным просьбам фанатов Quantic Dream развила идею короткого ролика до полноценной игры.

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Станислав Погорский
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