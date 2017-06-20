В мультиплеере Call of Duty: WWII будет настройка расы и пола персонажа

После демонстрации многопользовательского режима шутера зрители заметили полное отсутствие свастики. По словам разработчиков из Sledgehammer Games, нацистская символика есть в одиночной кампании, где она уместна и используется для воссоздания атмосферы Второй мировой войны. Но использовать свастику в мультиплеере, где люди играют ради веселья, было бы неправильно и оскорбительно.

Разработчики шутера про Вторую мировую войну Call of Duty: WWII ответили на два самых часто задаваемых вопроса по мультиплееру игры.

Тем, что в сетевых режимах игры нет серьёзной атмосферы, объясняется и свобода при настройке внешности персонажа. В мультиплеере Call of Duty: WWII можно, к примеру, играть за темнокожую женщину на стороне нацистского блока. Внешность, расу и пол героя игроки в этот раз смогут выбирать по своему усмотрению.

Call of Duty: WWII выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 3 ноября этого года.