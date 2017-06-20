Все эксклюзивные игры 2018 года для PS4 выйдут в первой половине года

Президент Sony Interactive Entertainment America Шон Лейден ответил на критику фанатов после презентации компании на E3 2017. Зрители остались недовольны, что эксклюзивные игры для PS4 так и не получили более точную дату выхода, чем "2018 год".

Days Gone, God of War и другие эксклюзивы для для PS4 выйдут в первой половине 2018 года

По словам Лейдена, беспокоиться на этот счёт не стоит. Все эксклюзивы, которые заявлены на 2018 год, выйдут в первой половине года. Среди этих игр — Spider-Man, Days Gone, Detroit: Become Human, God of War и другие.

Шон также напомнил, что позади осталась половина 2017 года, а это значит, что большинство новых игр для PS4 будет доступно уже в ближайшие 12–13 месяцев. Более конкретные даты выхода можно ожидать на мероприятии PlayStation Experience в конце этого года.