Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июня 2017, 11:07

Анонсирована бесплатная VR-игра по мотивам "Человека-паука: Возвращение домой"

Sony Pictures анонсировала небольшую бесплатную игру по мотивам фильма "Человек-паук: Возвращение домой".

Кадр видео: youtube/ Sony Pictures Entertainment

Кадр видео: youtube/ Sony Pictures Entertainment

В Сети появился трейлер игры для виртуальной реальности по мотивам картины "Человек-паук: Возвращение домой". В ролике исполнитель главной роли Том Холланд рассказывает, какого быть супергероем.

С помощью шлема виртуальной реальности игроки смогут примерить на себе костюм Человека-паука, научиться стрелять паутиной и сразиться с главным злодеем нового фильма.

image

Анонсирована бесплатная VR-игра по мотивам "Человека-паука: Возвращение домой"

Игра будет бесплатной и станет доступна для всех популярных шлемов виртуальной реальности, включая PS VR, Oculus Rift и HTC Vive, уже 30 июня. Премьера фильма "Человек-паук: Возвращение домой" состоится неделю спустя, 6 июля.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • sony
  • Виртуальная реальность
  • spiderman
  • sonypictures
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar