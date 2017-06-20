В Сети появился трейлер игры для виртуальной реальности по мотивам картины "Человек-паук: Возвращение домой". В ролике исполнитель главной роли Том Холланд рассказывает, какого быть супергероем.

С помощью шлема виртуальной реальности игроки смогут примерить на себе костюм Человека-паука, научиться стрелять паутиной и сразиться с главным злодеем нового фильма.

Анонсирована бесплатная VR-игра по мотивам "Человека-паука: Возвращение домой"