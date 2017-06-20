Анонсирована бесплатная VR-игра по мотивам "Человека-паука: Возвращение домой"
Sony Pictures анонсировала небольшую бесплатную игру по мотивам фильма "Человек-паук: Возвращение домой".
Кадр видео: youtube/ Sony Pictures Entertainment
В Сети появился трейлер игры для виртуальной реальности по мотивам картины "Человек-паук: Возвращение домой". В ролике исполнитель главной роли Том Холланд рассказывает, какого быть супергероем.
С помощью шлема виртуальной реальности игроки смогут примерить на себе костюм Человека-паука, научиться стрелять паутиной и сразиться с главным злодеем нового фильма.
Анонсирована бесплатная VR-игра по мотивам "Человека-паука: Возвращение домой"
Игра будет бесплатной и станет доступна для всех популярных шлемов виртуальной реальности, включая PS VR, Oculus Rift и HTC Vive, уже 30 июня. Премьера фильма "Человек-паук: Возвращение домой" состоится неделю спустя, 6 июля.