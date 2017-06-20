Ряд популярных блогеров пропустил совет в Госдуме

В мероприятии приняли участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-спикер Думы Пётр Толстой, а также дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета.

Несколько популярных российских блогеров не пришли на заседание так называемого Совета блогеров в Госдуму, организатором которого стал депутат от ЛДПР Василий Власов.

Среди приглашённых числились Саша Спилберг, Данил Поперечный, Юрий Дудь, Николай Соболев, Илья Варламов, Дмитрий Пучков и другие. Все они отказались от участия в заседании.