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Опубликовано 20 июня 2017, 00:19

Ряд популярных блогеров пропустил совет в Госдуме

Заседание Совета блогеров в Госдуме. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Заседание Совета блогеров в Госдуме. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

В мероприятии приняли участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-спикер Думы Пётр Толстой, а также дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета.

Несколько популярных российских блогеров не пришли на заседание так называемого Совета блогеров в Госдуму, организатором которого стал депутат от ЛДПР Василий Власов.

Среди приглашённых числились Саша Спилберг, Данил Поперечный, Юрий Дудь, Николай Соболев, Илья Варламов, Дмитрий Пучков и другие. Все они отказались от участия в заседании.

Организаторы мероприятия сообщили, что целью первого заседания стало определение формата общения блогеров и парламентариев. Конкретные темы собрания не были раскрыты.

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Артём Андреев
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