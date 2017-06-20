Авторы Killer Instinct выпустят игру в Steam

Версия файтинга для ПК будет доступна пользователям в течение 2017 года не только в магазине Windows Store.

Руководитель киберспортивного турнира CEO Gaming Алекс Джебайли во время финального этапа турнира в этом году объявил, что файтинг Killer Instinct появится в этом году в магазине Steam. Информацию уже подтвердили сами разработчики.

Killer Instinct появится в магазине Steam Фото © Wikimedia Commons

Сейчас Killer Instinct доступна на Windows 10 и Xbox One. Игра распространяется по условно-бесплатной модели — пользователи могут попробовать все игровые режимы за одного персонажа бесплатно, в то время как остальных героев уже нужно докупать.