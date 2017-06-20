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Опубликовано 20 июня 2017, 12:12

Авторы Killer Instinct выпустят игру в Steam

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Версия файтинга для ПК будет доступна пользователям в течение 2017 года не только в магазине Windows Store.

Руководитель киберспортивного турнира CEO Gaming Алекс Джебайли во время финального этапа турнира в этом году объявил, что файтинг Killer Instinct появится в этом году в магазине Steam. Информацию уже подтвердили сами разработчики.

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Killer Instinct появится в магазине Steam

Фото © Wikimedia Commons

Сейчас Killer Instinct доступна на Windows 10 и Xbox One. Игра распространяется по условно-бесплатной модели — пользователи могут попробовать все игровые режимы за одного персонажа бесплатно, в то время как остальных героев уже нужно докупать.

Разработчики не сообщили, в каком именно виде файтинг будет доступен в Steam.

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Сергей Сурепин
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