Medal of Honor: Pacific Assault стала временно бесплатной

Версию игры для ПК можно получить бесплатно. Для этого потребуется только учётная запись Origin.

Шутер Medal of Honor: Pacific Assault стал временно бесплатным в сервисе цифровой дистрибуции Origin. Разработчики не сообщили, как долго продлится раздача игры.

Medal of Honor: Pacific Assault теперь доступна бесплатно Фото © Wikimedia Commons

Вместе с этим игра появилась в EA Access на Xbox One и Origin Access на ПК — платных службах, подписчики которых могут ознакомиться с историей рядового морской пехоты США Тома Конлина.