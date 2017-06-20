Bethesda снизил цены на игры в России
Фото © Wikimedia Commons
Нововведения затронули лишь некоторые игры издателя, доступные в цифровых магазинах.
Издатель Bethesda снизил цены на игры во всех онлайн-магазинах: Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Это касается не только уже вышедших игр, но и будущих новинок: например сейчас можно оформить предварительный заказ DOOM VFR за 859 рублей.
В России игры Bethesda стали стоить дешевле
Фото © Wikimedia Commons
Также за 859 рублей можно приобрести не только версию шутера для очков виртуальной реальности, но и самостоятельное дополнение Dishonored: Death of the Outsider.
Напомним, DOOM VFR и Dishonored: Death of the Outsider стоят 30 долларов на Западе — 1700 рублей.