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Опубликовано 20 июня 2017, 13:21

Bethesda снизил цены на игры в России

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Нововведения затронули лишь некоторые игры издателя, доступные в цифровых магазинах.

Издатель Bethesda снизил цены на игры во всех онлайн-магазинах: Steam, PlayStation Store и Xbox Store. Это касается не только уже вышедших игр, но и будущих новинок: например сейчас можно оформить предварительный заказ DOOM VFR за 859 рублей.

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В России игры Bethesda стали стоить дешевле

Фото © Wikimedia Commons

Также за 859 рублей можно приобрести не только версию шутера для очков виртуальной реальности, но и самостоятельное дополнение Dishonored: Death of the Outsider.

Напомним, DOOM VFR и Dishonored: Death of the Outsider стоят 30 долларов на Западе — 1700 рублей.

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Сергей Сурепин
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