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Опубликовано 20 июня 2017, 14:04

Авторы Pokemon GO анонсировали крупное обновление

Фото &copy; Polaris/East News

Фото © Polaris/East News

Популярная игра про покемонов, которая так и не вышла официально в России, получит крупное обновление.

Разработчики Pokemon GO представили систему игровых рейдов для игры. Она представляет собой сражение за тренировочный зал, по завершении которого игроки должны будут сразиться с боссом.

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Pokemon GO получит крупное обновление

Фото © Polaris/East News

По завершении рейда игроки получат награды, среди которых есть золотые ягоды и возможность добавить босса в свою коллекцию карманных монстров. Участие в рейдах осуществляется с помощью билетов, которые нужно будет приобретать в магазине игры. Вместе с этим разработчики добавят возможность принять участие в рейде бесплатно, но сделать это можно будет только один раз в день.

Обновление Pokemon GO получит летом 2017 года. Точной даты его выхода нет.

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Сергей Сурепин
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