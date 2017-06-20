Авторы Pokemon GO анонсировали крупное обновление

Разработчики Pokemon GO представили систему игровых рейдов для игры. Она представляет собой сражение за тренировочный зал, по завершении которого игроки должны будут сразиться с боссом.

По завершении рейда игроки получат награды, среди которых есть золотые ягоды и возможность добавить босса в свою коллекцию карманных монстров. Участие в рейдах осуществляется с помощью билетов, которые нужно будет приобретать в магазине игры. Вместе с этим разработчики добавят возможность принять участие в рейде бесплатно, но сделать это можно будет только один раз в день.