Microsoft создаст игру в стиле Horizon Zero Dawn
Американская корпорация открыла вакансию на новый проект, описание которого напоминает новый эксклюзив Sony.
Компания Microsoft намерена повторить успех одного из последних эксклюзивов Sony. Американская корпорация открыла вакансию для разработчиков новой крупной игры. Вакансию сопроводили следующим описанием: "Игра должна быть похожа по своему стилю на Horizon Zero Dawn".
Microsoft хочет выпустить игру, похожую на Horizon Zero Dawn
Известно об этом стало из вакансии от крупного рекрутингового агентства G3D, которая появилась в социальной сети LinkedIn. Сейчас разработчики ищут ведущего дизайнера окружения для своего следующего крупного проекта.
На данный момент вакансия удалена. Представители Microsoft не комментируют ситуацию.