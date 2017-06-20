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Регион
Опубликовано 20 июня 2017, 14:57

Мадонна намерена переехать в Португалию ради карьеры сына в "Бенфике"

Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Как сообщает британский таблоид Daily Mail, приёмный сын певицы Дэвид Банд, который неделю занимался в португальском клубе, поразил всех своим талантом.

Популярная певица Мадонна готова на переезд из Нью-Йорка в Лиссабон, чтобы её 11-летний сын продолжил карьеру в известном португальском футбольном клубе "Бенфика".

Британский таблоид отмечает, что певица уже в сентябре может перебраться в столицу Португалии вместе со своей семьёй. 58-летняя звезда даже провела переговоры с мэром Лиссабона Фернандо Мединой и представителем "Бенфики", экс-игроком сборной Португалии Нуну Гомишем.

Также Daily Mail пишет, что Мадонна успела приобрести 4-этажный особняк с часовней, парком, озером и гротом стоимостью пять миллионов фунтов.

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Галина Глазко
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