МВД внесло в Госдуму законопроект о дактилоскопии мигрантов

Как отмечается, в прошлом году в результате проверки по базам "Папиллон" обнаружили 26 тысяч иностранцев, которые по чужим документам пытались въехать в РФ.

Представители МВД России внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается дактилоскопировать и фотографировать мигрантов при регистрации. Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Александр Горовой.

— МВД внесён законопроект, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания, — отметил Горовой.