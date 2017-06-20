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Регион
Опубликовано 20 июня 2017, 17:11

МВД внесло в Госдуму законопроект о дактилоскопии мигрантов

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Как отмечается, в прошлом году в результате проверки по базам "Папиллон" обнаружили 26 тысяч иностранцев, которые по чужим документам пытались въехать в РФ.

Представители МВД России внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается дактилоскопировать и фотографировать мигрантов при регистрации. Об этом сообщил первый заместитель министра МВД Александр Горовой.

— МВД внесён законопроект, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания, — отметил Горовой.

По его словам, работа по ужесточению контроля режима пребывания мигрантов продолжится. Только за прошлый год в результате проверки по базам "Папиллон" было выявлено 26 тысяч иностранцев, которые по чужим документам пытались въехать в РФ.

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Арина Демидова
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