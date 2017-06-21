Friday the 13th получила бесплатное обновление с новым контентом

После выхода игры Friday the 13th пользователи столкнулись с серьёзными проблемами при подключении к игровым серверам. Разработчики хоррора решили выпустить бесплатное обновление, чтобы извиниться перед фанатами за проблемный запуск игры.

Сегодня все обладатели Friday the 13th получили по два новых наряда для каждого из персонажей и 13 000 очков кастомизации. Самой крупной частью обновления стал ретрооблик для серийного убийцы Джейсона, вдохновлённый играми по мотивам "Пятницы, 13-го" для NES.

С 23 по 25 июня в Friday the 13th также пройдут выходные с удвоенным количеством получаемого опыта.