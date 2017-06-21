Friday the 13th получила бесплатное обновление с новым контентом
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Разработчики мультиплеерного хоррора Friday the 13th добавили бесплатный новый контент.
После выхода игры Friday the 13th пользователи столкнулись с серьёзными проблемами при подключении к игровым серверам. Разработчики хоррора решили выпустить бесплатное обновление, чтобы извиниться перед фанатами за проблемный запуск игры.
Для Friday the 13th выпустили бесплатное обновление с ретрообликом Джейсона
Сегодня все обладатели Friday the 13th получили по два новых наряда для каждого из персонажей и 13 000 очков кастомизации. Самой крупной частью обновления стал ретрооблик для серийного убийцы Джейсона, вдохновлённый играми по мотивам "Пятницы, 13-го" для NES.
С 23 по 25 июня в Friday the 13th также пройдут выходные с удвоенным количеством получаемого опыта.