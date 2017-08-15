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Опубликовано 15 августа 2017, 05:51

"За честность нам прощают всё". И ещё 9 легендарных цитат Виктора Цоя

Поклонники творчества Виктора Цоя 15 августа 1990 года узнали о том, что кумир скончался в автокатастрофе на трассе Слока — Талси в Латвии. По наиболее распространённой версии, лидер группы "Кино" уснул за рулём, после чего его машина столкнулась с автобусом. О каких уроках жизни успел рассказать музыкант, песни которого до сих пор помнит почти каждый школьник.

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Добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча

Виктор Цой

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

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Кино должно рассказывать истории

Виктор Цой

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

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За честность нам прощают всё

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

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Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны

Виктор Цой

Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск

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Хуже всего быть мишенью в тире с плохими стрелками

Виктор Цой

Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск

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Музыка вообще ничего никому не должна

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

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Каждый человек имеет право сказать

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

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Лучше больше, чем меньше

Виктор Цой

Кадр фильма"Конец каникул"/Кинопоиск

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Я не хочу устраивать цирк

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

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Я не герой

Виктор Цой

Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск

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Алена Шаповалова
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