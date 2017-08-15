"За честность нам прощают всё". И ещё 9 легендарных цитат Виктора Цоя

Поклонники творчества Виктора Цоя 15 августа 1990 года узнали о том, что кумир скончался в автокатастрофе на трассе Слока — Талси в Латвии. По наиболее распространённой версии, лидер группы "Кино" уснул за рулём, после чего его машина столкнулась с автобусом. О каких уроках жизни успел рассказать музыкант, песни которого до сих пор помнит почти каждый школьник.