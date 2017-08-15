"За честность нам прощают всё". И ещё 9 легендарных цитат Виктора Цоя
Поклонники творчества Виктора Цоя 15 августа 1990 года узнали о том, что кумир скончался в автокатастрофе на трассе Слока — Талси в Латвии. По наиболее распространённой версии, лидер группы "Кино" уснул за рулём, после чего его машина столкнулась с автобусом. О каких уроках жизни успел рассказать музыкант, песни которого до сих пор помнит почти каждый школьник.
Добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча
Виктор Цой
Фото: © РИА Новости/Галина Кмит
Кино должно рассказывать истории
Виктор Цой
Фото: © РИА Новости/Галина Кмит
За честность нам прощают всё
Виктор Цой
Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск
Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны
Виктор Цой
Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск
Хуже всего быть мишенью в тире с плохими стрелками
Виктор Цой
Кадр фильма"Асса"/Кинопоиск
Музыка вообще ничего никому не должна
Виктор Цой
Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск
Каждый человек имеет право сказать
Виктор Цой
Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск
Лучше больше, чем меньше
Виктор Цой
Кадр фильма"Конец каникул"/Кинопоиск
Я не хочу устраивать цирк
Виктор Цой
Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск
Я не герой
Виктор Цой
Кадр фильма"Игла"/Кинопоиск