Представлен первый геймплей Hunt: Showdown от Crytek

Игра представляет из себя кооперативный экшен про охотников на различных монстров. В представленном видео четыре пары игроков преследовали гигантского паука. При этом побеждает команда, которая первой завершит свою охоту. Разумеется, при этом соперники могут убивать и друг друга. Средняя продолжительность матчей составит от 20 до 40 минут.