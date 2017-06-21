Представлен первый геймплей Hunt: Showdown от Crytek
Скриншот © L!FE
Авторы серии Crysis представили ролик с игровым процессом кооперативного экшена Hunt: Showdown.
Студия Crytek выпустила 10-минутное видео с геймплеем Hunt: Showdown.
Игра представляет из себя кооперативный экшен про охотников на различных монстров. В представленном видео четыре пары игроков преследовали гигантского паука. При этом побеждает команда, которая первой завершит свою охоту. Разумеется, при этом соперники могут убивать и друг друга. Средняя продолжительность матчей составит от 20 до 40 минут.
Показан первый игровой процесс Hunt: Showdown
Скриншот © L!FE
Hunt: Showdown выйдет на PC этой осенью.