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Опубликовано 21 июня 2017, 08:47

Обновление с некромантом для Diablo 3 выйдет на следующей неделе

Кадр видео: &copy; youtube/DiabloRu

Кадр видео: © youtube/DiabloRu

Blizzard объявила дату выхода обновления с некромантом для Diablo 3 в новом трейлере.

Дополнение "Возвращение некроманта" для Diablo 3 станет доступно на PC, PS4 и Xbox One уже 27 июня. При этом за доступ к новому классу придётся заплатить 799 рублей.

Помимо самого некроманта за покупку дополнения игроки получат нового питомца и декоративные крылья. Также появятся новые эмблема, флаг, знамя и рамка для портрета в стиле некроманта.

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Объявлена дата выхода дополнения "Возвращение некроманта" для Diablo 3

В качестве бонуса при покупке дополнения в Diablo 3 появятся две дополнительные ячейки для персонажей.

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Станислав Погорский
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