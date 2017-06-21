Обновление с некромантом для Diablo 3 выйдет на следующей неделе
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Blizzard объявила дату выхода обновления с некромантом для Diablo 3 в новом трейлере.
Дополнение "Возвращение некроманта" для Diablo 3 станет доступно на PC, PS4 и Xbox One уже 27 июня. При этом за доступ к новому классу придётся заплатить 799 рублей.
Помимо самого некроманта за покупку дополнения игроки получат нового питомца и декоративные крылья. Также появятся новые эмблема, флаг, знамя и рамка для портрета в стиле некроманта.
Объявлена дата выхода дополнения "Возвращение некроманта" для Diablo 3
В качестве бонуса при покупке дополнения в Diablo 3 появятся две дополнительные ячейки для персонажей.