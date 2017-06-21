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Опубликовано 21 июня 2017, 10:18

Пролог первого сезона игры Hitman стал бесплатным

Фото: &copy;&nbsp;hitman.com

Фото: © hitman.com

Студия IO Interactive объявила, что теперь игроки смогут пройти начало Hitman бесплатно.

Пролог недавнего перезапуска игры Hitman теперь доступен для бесплатной загрузки на PC, PS4 и Xbox One.

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Пролог игры Hitman теперь доступен бесплатно

Бесплатная версия игры включает в себя всю первую локацию, две сюжетные миссии, два дополнительных контракта, более 40 испытаний и 17 достижений. Полный сезон Hitman сейчас можно приобрести со значительной скидкой.

Представители IO Interactive сообщили, что выпуск бесплатной демоверсии Hitman — их первый шаг как самостоятельной студии. Таким образом разработчики хотят привлечь больше игроков, которые могут стать поклонниками серии.

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Станислав Погорский
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