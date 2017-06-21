Пролог первого сезона игры Hitman стал бесплатным

Пролог недавнего перезапуска игры Hitman теперь доступен для бесплатной загрузки на PC, PS4 и Xbox One.

Бесплатная версия игры включает в себя всю первую локацию, две сюжетные миссии, два дополнительных контракта, более 40 испытаний и 17 достижений. Полный сезон Hitman сейчас можно приобрести со значительной скидкой.

Представители IO Interactive сообщили, что выпуск бесплатной демоверсии Hitman — их первый шаг как самостоятельной студии. Таким образом разработчики хотят привлечь больше игроков, которые могут стать поклонниками серии.