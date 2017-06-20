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Регион
Опубликовано 20 июня 2017, 23:04

В Португалии не подтвердили сообщения о крушении самолёта

Самолёт сбрасывает воду на горящий лес в Португалии. Фото: &copy; REUTERS/Miguel Vidal

Самолёт сбрасывает воду на горящий лес в Португалии. Фото: © REUTERS/Miguel Vidal

Несколько часов назад в ряде местных СМИ появилась информация о трагедии в районе посёлка Педроган-Гранди.

Национальное управление гражданской защиты Португалии не подтверждает сообщения о крушении самолёта при тушении пожаров, передаёт издание Publico.

Ранее португальские СМИ сообщили о трагедии в районе посёлка Педроган-Гранди. По их данным, самолёт, занимавшийся тушением пожаров, потерпел крушение.

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Эмила Сидорова
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