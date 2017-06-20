В Португалии не подтвердили сообщения о крушении самолёта

Несколько часов назад в ряде местных СМИ появилась информация о трагедии в районе посёлка Педроган-Гранди.

Национальное управление гражданской защиты Португалии не подтверждает сообщения о крушении самолёта при тушении пожаров, передаёт издание Publico.