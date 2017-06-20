В Португалии не подтвердили сообщения о крушении самолёта
Самолёт сбрасывает воду на горящий лес в Португалии. Фото: © REUTERS/Miguel Vidal
Несколько часов назад в ряде местных СМИ появилась информация о трагедии в районе посёлка Педроган-Гранди.
Национальное управление гражданской защиты Португалии не подтверждает сообщения о крушении самолёта при тушении пожаров, передаёт издание Publico.
Ранее португальские СМИ сообщили о трагедии в районе посёлка Педроган-Гранди. По их данным, самолёт, занимавшийся тушением пожаров, потерпел крушение.