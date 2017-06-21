Роналду заплатит €14,8 млн, чтобы избежать тюрьмы за неуплату налогов

На то, чтобы выплатить долги и смягчить вердикт судьи по данному делу, футболисту был дан срок 60 дней.

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду принял решение заплатить €14,8 млн налоговым органам Испании, чтобы избежать тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Точная дата внесения платежа не сообщается, передаёт радиостанция Cope.

Как отмечается, спортсмен даст показания в суде 31 июля. При этом Роналду было дано 60 дней для того, чтобы выплатить долг. В случае если футболист не произведёт платёж в срок, к нему будут применены жёсткие санкции в соотвествии с законодательством Испании.