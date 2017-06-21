Букмекеры предсказали безоговорочную победу Португалии в матче со сборной России

В победу российской команды верят лишь два процента болельщиков, сделавших ставки в букмекерских конторах.

В преддверии матча сборных России и Португалии на Кубке конфедераций болельщики считают фаворитом встречи португальцев и охотнее делают ставку на победу иностранной команды. Об этом Лайфу сообщил заместитель генерального директора компании "Лига ставок" Александр Егоров.

— Фаворитом является Португалии более чем в два раза. Абсолютное большинство — 95 процентов — ставят на Португалию, только два процента на Россию. Матч ожидается результативным, — отметил букмекер.