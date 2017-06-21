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Регион
Опубликовано 21 июня 2017, 09:28

Букмекеры предсказали безоговорочную победу Португалии в матче со сборной России

Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

В победу российской команды верят лишь два процента болельщиков, сделавших ставки в букмекерских конторах.

В преддверии матча сборных России и Португалии на Кубке конфедераций болельщики считают фаворитом встречи португальцев и охотнее делают ставку на победу иностранной команды. Об этом Лайфу сообщил заместитель генерального директора компании "Лига ставок" Александр Егоров.

— Фаворитом является Португалии более чем в два раза. Абсолютное большинство — 95 процентов — ставят на Португалию, только два процента на Россию. Матч ожидается результативным, — отметил букмекер.

Напомним, матч между футбольными сборными России и Португалии состоится в шесть часов вечера по московскому времени 21 июня. Игра пройдёт на столичном стадионе "Спартак".

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Ольга Кукушкина
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