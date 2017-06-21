Букмекеры предсказали безоговорочную победу Португалии в матче со сборной России
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В победу российской команды верят лишь два процента болельщиков, сделавших ставки в букмекерских конторах.
В преддверии матча сборных России и Португалии на Кубке конфедераций болельщики считают фаворитом встречи португальцев и охотнее делают ставку на победу иностранной команды. Об этом Лайфу сообщил заместитель генерального директора компании "Лига ставок" Александр Егоров.
— Фаворитом является Португалии более чем в два раза. Абсолютное большинство — 95 процентов — ставят на Португалию, только два процента на Россию. Матч ожидается результативным, — отметил букмекер.
Напомним, матч между футбольными сборными России и Португалии состоится в шесть часов вечера по московскому времени 21 июня. Игра пройдёт на столичном стадионе "Спартак".