Стала известна дата начала летней распродажи Steam

Информацию об этом подтвердил сервис PayPal, который ранее стал источником информации о зимней распродаже в 2016 году.

Компания Valve уже совсем скоро проведёт масштабную распродажу. Летние скидки в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартуют 22 июня.

Летняя распродажа Steam начнётся 22 июня Фото © Flickr/Hatici Sosyal

Сначала дата появилась на форуме reddit, когда в Сеть утёк скриншот закрытой группы разработчиков. Теперь же сервис PayPal подтвердил эту информацию.