Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2017, 11:42

Стала известна дата начала летней распродажи Steam

Фото &copy; Flickr/Hatici Sosyal

Фото © Flickr/Hatici Sosyal

Информацию об этом подтвердил сервис PayPal, который ранее стал источником информации о зимней распродаже в 2016 году.

Компания Valve уже совсем скоро проведёт масштабную распродажу. Летние скидки в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартуют 22 июня.

image

Летняя распродажа Steam начнётся 22 июня

Фото © Flickr/Hatici Sosyal

Сначала дата появилась на форуме reddit, когда в Сеть утёк скриншот закрытой группы разработчиков. Теперь же сервис PayPal подтвердил эту информацию.

Напомним, в прошлом году летняя распродажа началась 23 июня. Valve пока не делала официальный анонс.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • valve
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar