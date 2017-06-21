Стала известна дата начала летней распродажи Steam
Информацию об этом подтвердил сервис PayPal, который ранее стал источником информации о зимней распродаже в 2016 году.
Компания Valve уже совсем скоро проведёт масштабную распродажу. Летние скидки в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартуют 22 июня.
Летняя распродажа Steam начнётся 22 июня
Сначала дата появилась на форуме reddit, когда в Сеть утёк скриншот закрытой группы разработчиков. Теперь же сервис PayPal подтвердил эту информацию.
Напомним, в прошлом году летняя распродажа началась 23 июня. Valve пока не делала официальный анонс.