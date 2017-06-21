В бета-версии Origin появился счётчик кадров

Компания Electronic Arts тестирует новое обновление для собственного сервиса цифровой дистрибуции Origin. В бета-версии обновления появился счётчик кадров. Его можно разместить в любом из углов монитора.

Electronic Arts добавила новые функции в бета-версию Origin Фото © Future US, Inc

Также разработчики добавили функцию межигровых приглашений. Теперь пользователь может присоединяться к своим друзьям, запустившим другую игру из Origin.