В бета-версии Origin появился счётчик кадров
Вместе с этим разработчики добавили межигровые приглашения в группы в своём сервисе.
Фото © Future US, Inc
Компания Electronic Arts тестирует новое обновление для собственного сервиса цифровой дистрибуции Origin. В бета-версии обновления появился счётчик кадров. Его можно разместить в любом из углов монитора.
Electronic Arts добавила новые функции в бета-версию Origin
Фото © Future US, Inc
Также разработчики добавили функцию межигровых приглашений. Теперь пользователь может присоединяться к своим друзьям, запустившим другую игру из Origin.
Точная дата выхода полноценной версии обновления для Origin пока не называется.