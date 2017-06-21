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Опубликовано 21 июня 2017, 10:58

В бета-версии Origin появился счётчик кадров

Вместе с этим разработчики добавили межигровые приглашения в группы в своём сервисе.

Фото &copy; Future US, Inc

Фото © Future US, Inc

Компания Electronic Arts тестирует новое обновление для собственного сервиса цифровой дистрибуции Origin. В бета-версии обновления появился счётчик кадров. Его можно разместить в любом из углов монитора.

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Electronic Arts добавила новые функции в бета-версию Origin

Фото © Future US, Inc

Также разработчики добавили функцию межигровых приглашений. Теперь пользователь может присоединяться к своим друзьям, запустившим другую игру из Origin.

Точная дата выхода полноценной версии обновления для Origin пока не называется.

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Сергей Сурепин
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