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Опубликовано 21 июня 2017, 12:33

Авторы Black Mesa назвали дату выхода игры

Разработчики ремейка Half-Life показали мир Зен и извинились за многочисленные переносы.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Авторы Black Mesa заявили, что вторая половина ремейка Half-Life выйдет в декабре 2017 года. Разработчики воссоздадут этап, где игрок попадает на родину пришельцев — в измерение Зен.

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Вторая половина Black Mesa обзавелась датой выхода

Фото © Wikimedia Commons

Также авторы ремейка извинились за многочисленные переносы выхода второй половины проекта. Они опубликовали несколько скриншотов, а также примеров проделанной работы.

Проект Black Mesa находится в разработке более 13 лет. Изначально он был модификацией на базе Half-Life 2.

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Сергей Сурепин
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