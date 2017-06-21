Авторы Black Mesa назвали дату выхода игры

Авторы Black Mesa заявили, что вторая половина ремейка Half-Life выйдет в декабре 2017 года. Разработчики воссоздадут этап, где игрок попадает на родину пришельцев — в измерение Зен.

Вторая половина Black Mesa обзавелась датой выхода Фото © Wikimedia Commons

Также авторы ремейка извинились за многочисленные переносы выхода второй половины проекта. Они опубликовали несколько скриншотов, а также примеров проделанной работы.