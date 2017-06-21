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Опубликовано 21 июня 2017, 13:10

Injustice 2 стала самой популярной игрой мая

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Файтинг занял первое место по продажам прошлого месяца в Соединённых Штатах Америки.

Агентство NPD Group опубликовало статистические данные по итогам продаж мая в США. Лидером этого чарта оказался новый файтинг студии NetherRealm — Injustice 2.

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Injustice 2 — самая популярная игра мая

Фото © Wikimedia Commons

Второе место досталось Mario Kart 8 Deluxe. На третьем месте расположилась Grand Theft Auto V — игра вышла четыре года назад. Четвёртое место закрепилось за The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а на пятом находится Prey.

Агентство NPD Group не учитывало цифровые продажи игр.

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Сергей Сурепин
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