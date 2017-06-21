Стали известны подробности новой игры по "Звёздным войнам"

Главным героем игры станет алдераанец по прозвищу Dodger. Он начал скрываться, чтобы уклониться от службы в армии Империи.

Сюжет Star Wars Project Ragtag описывает события между четвёртым и пятым эпизодами киносаги. "Звезда смерти" уже уничтожена. Главный герой планирует выполнить контракт для Джаббы, чтобы стереть своё имя и навсегда исчезнуть со всех радаров.