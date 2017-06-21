Стали известны подробности новой игры по "Звёздным войнам"
Фото © makingstarwars.net
Проектом занимается студия Visceral Games и бывший сценарист серии Uncharted Эми Хенниг.
Сайт Making Star Wars опубликовал подробности безымянной игры по "Звёздным войнам". Разработкой проекта занимается студия Visceral Games, рабочее название — Star Wars Project Ragtag.
В Сети появились подробности новой игры по "Звёздным войнам"
Фото © makingstarwars.net
Главным героем игры станет алдераанец по прозвищу Dodger. Он начал скрываться, чтобы уклониться от службы в армии Империи.
Сюжет Star Wars Project Ragtag описывает события между четвёртым и пятым эпизодами киносаги. "Звезда смерти" уже уничтожена. Главный герой планирует выполнить контракт для Джаббы, чтобы стереть своё имя и навсегда исчезнуть со всех радаров.