Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2017, 14:04

Стали известны подробности новой игры по "Звёздным войнам"

Фото &copy;&nbsp;makingstarwars.net

Фото © makingstarwars.net

Проектом занимается студия Visceral Games и бывший сценарист серии Uncharted Эми Хенниг.

Сайт Making Star Wars опубликовал подробности безымянной игры по "Звёздным войнам". Разработкой проекта занимается студия Visceral Games, рабочее название — Star Wars Project Ragtag.

image

В Сети появились подробности новой игры по "Звёздным войнам"

Фото © makingstarwars.net

Главным героем игры станет алдераанец по прозвищу Dodger. Он начал скрываться, чтобы уклониться от службы в армии Империи.

Сюжет Star Wars Project Ragtag описывает события между четвёртым и пятым эпизодами киносаги. "Звезда смерти" уже уничтожена. Главный герой планирует выполнить контракт для Джаббы, чтобы стереть своё имя и навсегда исчезнуть со всех радаров.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • звездныевойны
  • starwars
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar