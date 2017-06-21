Госдума приняла закон о новых полномочиях ФСО

При этом закон вводит некоторые ограничения для сотрудников Федеральной службы и дополнительные основания для увольнения.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о новых полномочиях и ограничениях для сотрудников Федеральной службы охраны. Как следует из документа, теперь представители ФСО могут временно перекрывать дороги для проезда охраняемых лиц.

Кроме того, им разрешили безвозмездно использовать аэродромы, аэропорты, посадочные площадки, а также порты. Сотрудникам ФСО также разрешено применить оружие в случае необходимости.

— При попытке лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнажённым оружием, приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию сотрудник имеет право применить оружие, — говорится в пояснительной записке к документу.

Однако закон вводит и некоторые ограничения для ФСО. Так, сотрудникам ведомства запрещено размещать в Сети и в СМИ такие данные о себе, в том числе фотографии и видеоматериалы, которые могут раскрыть их службу в органах.