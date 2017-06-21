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Регион
Опубликовано 21 июня 2017, 12:09

Госдума одобрила поправки в бюджет на 2017 год

Фото: &copy;РИА Новости/Максим Блинов

Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Дефицит бюджета составит 2,1 процента ВВП вместо 3,2 процента в действующем законе.

Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год. Как следует из принятых изменений, дефицит бюджета снижается на 829 миллиардов рублей.

Кроме того, планируемые расходы госказны могут увеличиться на 362 миллиарда рублей, а доходы — на 1,191 триллиона рублей.

Стоит отметить, что инфляция прогнозируется на уровне 3,8%, а не четырёх процентов.

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Янковская Ольга
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