Госдума одобрила поправки в бюджет на 2017 год
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Дефицит бюджета составит 2,1 процента ВВП вместо 3,2 процента в действующем законе.
Депутаты Госдумы в третьем чтении одобрили поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год. Как следует из принятых изменений, дефицит бюджета снижается на 829 миллиардов рублей.
Кроме того, планируемые расходы госказны могут увеличиться на 362 миллиарда рублей, а доходы — на 1,191 триллиона рублей.
Стоит отметить, что инфляция прогнозируется на уровне 3,8%, а не четырёх процентов.