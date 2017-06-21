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Регион
Опубликовано 21 июня 2017, 15:01

В ВС Швеции заявили, что истребитель ВКС пролетел "очень близко" к их самолёту

Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

По утверждению шведских военных, информация об инциденте направлена в правительство страны.

В Вооружённых силах Швеции утверждают, что истребитель ВКС РФ сблизился с их военным самолётом в небе над Балтийским морем. В Стокгольме отмечают, что инцидент произошёл в понедельник, 19 июня.

— Российский самолёт вёл себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимания, когда расстояние между самолётами одно время было очень коротким, — поясняют в военном ведомстве Швеции.

В ВС страны добавили, что информация об инциденте была направлена в шведское правительство.

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Янковская Ольга
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