Ройзмана выдвинули кандидатом на пост губернатора Свердловской области
Евгений Ройзман. Фото: © РИА "Новости"/Максим Блинов
Одновременно с этим партия "Яблоко" прекратила полномочия членов cвердловского отделения.
Партия "Яблоко" выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Это решение активно поддержал основатель политического движения Григорий Явлинский.
Конкуренцию Евгению Ройзману составил активист от "Яблока" Сергей Тюриков. За градоначальника проголосовали 9 из 10 членов бюро партии, за Тюрикова — один член бюро.