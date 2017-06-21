Детский омбудсмен призвала власти Дальневосточного региона прислушаться к мнению ребёнка и сделать всё, чтобы не нарушить данное ему обещание и оставить его в Москве.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала решение властей Магадана не отдавать доведённого до истощения сироту под опеку московской семье. Речь идёт об 11-летнем мальчике Валере из Магадана, который с 2008 года воспитывался в приёмной семье в ужасающих условиях: ребёнка морили голодом, не оказывали никакой медицинской помощи, держали запертым в комнате, где были только кровать и компьютер, и жестоко наказывали за малейшую провинность.

Из семьи мучителей ребёнка изъяли и поместили в реабилитационный центр. Там он познакомился с женщиной-психологом, которая, по предварительной информации, выразила готовность оформить над ним опеку. И когда вопрос, казалось, был почти решён, власти Магадана решили перевезти сироту обратно в свой регион.

— Сейчас очень сложно оценивать решение мэра Магадана, поскольку выглядит оно неоднозначно, — комментирует Кузнецова. — Я связывалась с главой Магадана, мы этот вопрос обсудили и вчера, и сегодня, будем связываться и завтра, чтобы вопрос о предварительной опеке в отношении приёмной мамы из Москвы был рассмотрен. Самое важное, что я знаю настроение мальчика, знаю, что он очень не хочет уезжать. И он достоин того, чтобы мы прислушались к его мнению. Для нас мнение ребёнка — самый первый закон.

Детский омбудсмен отметила, что Валера находится в приподнятом настроении и, скорее всего, не задумывается о том, что взрослые могут не договориться и принять решение не в его пользу. Более того, по словам Кузнецовой, вчера представители властей Дальневосточного региона дали ему обещание, что он останется в Москве.

— Сейчас он активно играет, ходит в бассейн, поправляется, кушает по 6–7 раз в день, хочет стать поваром, любит дыню и в целом ведёт самую обычную детскую жизнь, в которой ему не хватает только одного — семьи, — резюмирует правозащитница.