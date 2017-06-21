МИД Швеции вызвал российского посла на разговор
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Так во внешнеполитическом ведомстве королевства отреагировали на то, что российский истребитель сопроводил военный самолёт Швеции.
В МИД Швеции вызвали посла РФ в Стокгольме. Это связано с тем, что истребитель Су-27 ВКС РФ сопроводил военный самолёт королевства в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее шведские военные заявили, что российский истребитель приблизился к разведывательному самолёту ВС Швеции. По их данным, инцидент произошёл ещё в понедельник.
Стоит отметить, что истребители ВКС РФ периодически поднимаются в воздух на перехват иностранных самолётов, приближающихся к российским границам. Как только пилоты идентифицируют воздушные суда, они сопровождают их, а после возвращаются на базу.