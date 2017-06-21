МИД Швеции вызвал российского посла на разговор

Так во внешнеполитическом ведомстве королевства отреагировали на то, что российский истребитель сопроводил военный самолёт Швеции.

В МИД Швеции вызвали посла РФ в Стокгольме. Это связано с тем, что истребитель Су-27 ВКС РФ сопроводил военный самолёт королевства в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее шведские военные заявили, что российский истребитель приблизился к разведывательному самолёту ВС Швеции. По их данным, инцидент произошёл ещё в понедельник.