Представлены ускорители AMD Radeon Instinct MI25 для машинного обучения

На презентации EPYC компания AMD анонсировала свои новые процессоры для серверов, построенные на архитектуре ZEN, первые за пять лет действительно новые чипы, но руководство отметило, что в современных серверных технологиях требуются не только CPU. Машинное обучение завоёвывает всё больше отраслей, а для его работы нужны параллельные вычисления, которые лучше всего производят видеокарты. Оценивая этот тренд, на серверной презентации компания также показала ускорители для искусственного интеллекта — серию Radeon Instinct.

Флагманом стал ускоритель Radeon Instinct MI25, основанный на архитектуре Vega, но также были показаны два бюджетных решения: Radeon Instinct MI16 на прошлогодних ядрах Polaris и Radeon Instinct MI8 на архитектуре Fiji. Новый MI25 обладает 64 вычислительными блоками, дающими до 12,3 терафлопс вычислительной мощности. Он комплектуется 16 Гбайт памяти HBM2 с пропускной способностью до 484 Гбайт/с. При этом стандартный 2U-сервер, оснащённый процессорами RYZEN и ускорителями MI25, сможет выдавать до 100 терафлопс вычислительной мощности.