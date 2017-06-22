Naughty Dog показала игровой процесс Uncharted: The Lost Legacy

Студия Naughty Dog показала геймплейное демо нового экшена Uncharted: The Lost Legacy.

Naughty Dog показывала геймплейное демо Uncharted: The Lost Legacy для журналистов на игровой выставке E3 2017. Теперь видео доступно для просмотра онлайн.

Разработчики отметили, что старались выбрать такой отрывок из игры, чтобы не раскрыть важные сюжетные повороты. В 10-минутном ролике главные героини Хлоя и Надин исследуют древние руины и встречаются с главным злодеем игры.

В Сети появился 10-минутный ролик с геймплеем Uncharted: The Lost Legacy Фото: © кадр из видео YouTube/канал PlayStation