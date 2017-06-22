Sega выпустит бесплатные мобильные версии своих ретрохитов
Кадр видео: © youtube/SEGA Forever
Компания Sega анонсировала сборник Sega Forever, в который войдут мобильные версии хитов студии.
Игры, которые войдут в сборник Sega Forever, будут доступны на мобильных устройствах бесплатно. Компания будет получать доход исключительно с показа рекламы — но её можно отключить, заплатив 2 доллара.
Sega выпустит бесплатные мобильные версии своих ретрохитов
В начальную подборку войдут пять хитов с консолей Mega Drive, которые будут доступны для загрузки через App Store и Google Play. Этими играми станут Sonic the Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone and Kid Chameleon и Altered Beast. В дальнейшем список будет пополняться.
Sega Forever запустится на мобильных устройствах 22 июня.