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Опубликовано 22 июня 2017, 09:52

Sega выпустит бесплатные мобильные версии своих ретрохитов

Кадр видео: &copy; youtube/SEGA Forever

Кадр видео: © youtube/SEGA Forever

Компания Sega анонсировала сборник Sega Forever, в который войдут мобильные версии хитов студии.

Игры, которые войдут в сборник Sega Forever, будут доступны на мобильных устройствах бесплатно. Компания будет получать доход исключительно с показа рекламы — но её можно отключить, заплатив 2 доллара.

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Sega выпустит бесплатные мобильные версии своих ретрохитов

В начальную подборку войдут пять хитов с консолей Mega Drive, которые будут доступны для загрузки через App Store и Google Play. Этими играми станут Sonic the Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone and Kid Chameleon и Altered Beast. В дальнейшем список будет пополняться.

Sega Forever запустится на мобильных устройствах 22 июня.

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Станислав Погорский
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