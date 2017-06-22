Sony надеется достичь 100 миллионов проданных PS4 благодаря игре Spider-Man

Президент Sony Шон Лейден заявил , что у игры Spider-Man больше всего шансов значительно расширить аудиторию консоли PS4.

На данный момент по всему миру продано более 60 миллионов консолей PS4. Лейден убеждён, что выход эксклюзивной игры про Человека-паука значительно поможет увеличить эту цифру до 100 миллионов.

Таким образом, босс Sony строит свою стратегию не на соперничестве с конкурентами, а на расширении аудитории своей игровой платформы. Такой популярный персонаж, как Человек-паук, поможет компании достичь своей цели.