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Опубликовано 22 июня 2017, 11:11

Sony надеется достичь 100 миллионов проданных PS4 благодаря игре Spider-Man

Фото:&nbsp;&copy; insomniacgames.com

Фото: © insomniacgames.com

Президент Sony Шон Лейден возлагает большие надежды на игру про Человека-паука для PS4.

Президент Sony Шон Лейден заявил, что у игры Spider-Man больше всего шансов значительно расширить аудиторию консоли PS4.

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Spider-Man для PS4 поможет Sony продать 100 миллионов консолей

Фото: © insomniacgames.com

На данный момент по всему миру продано более 60 миллионов консолей PS4. Лейден убеждён, что выход эксклюзивной игры про Человека-паука значительно поможет увеличить эту цифру до 100 миллионов.

Таким образом, босс Sony строит свою стратегию не на соперничестве с конкурентами, а на расширении аудитории своей игровой платформы. Такой популярный персонаж, как Человек-паук, поможет компании достичь своей цели.

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Станислав Погорский
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