Sony надеется достичь 100 миллионов проданных PS4 благодаря игре Spider-Man
Президент Sony Шон Лейден возлагает большие надежды на игру про Человека-паука для PS4.
Президент Sony Шон Лейден заявил, что у игры Spider-Man больше всего шансов значительно расширить аудиторию консоли PS4.
Spider-Man для PS4 поможет Sony продать 100 миллионов консолей
На данный момент по всему миру продано более 60 миллионов консолей PS4. Лейден убеждён, что выход эксклюзивной игры про Человека-паука значительно поможет увеличить эту цифру до 100 миллионов.
Таким образом, босс Sony строит свою стратегию не на соперничестве с конкурентами, а на расширении аудитории своей игровой платформы. Такой популярный персонаж, как Человек-паук, поможет компании достичь своей цели.