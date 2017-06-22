Стали известны самые влиятельные стримеры видеоигр

Рейтинг опубликовало издание Forbes. Многие стримеры зарабатывают миллионы долларов.

По информации Forbes, на самых влиятельных стримеров видеоигр подписаны в различных социальных сетях практически 230 миллионов человек. Некоторые стримеры работают не только в этом направлении, а также занимаются кино, сотрудничают с телевидением и медиа.

Издание Forbes назвало самых влиятельных стримеров игр Скриншот видео PewDiePie

На первом месте расположился Марк Фишбах. На его канал подписано более 17 миллионов человек. Второе место занял Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, — более 55 миллионов подписчиков. Третье место занял Эван Фонг — 20 миллионов подписчиков.