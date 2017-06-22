Стали известны самые влиятельные стримеры видеоигр
Рейтинг опубликовало издание Forbes. Многие стримеры зарабатывают миллионы долларов.
По информации Forbes, на самых влиятельных стримеров видеоигр подписаны в различных социальных сетях практически 230 миллионов человек. Некоторые стримеры работают не только в этом направлении, а также занимаются кино, сотрудничают с телевидением и медиа.
Издание Forbes назвало самых влиятельных стримеров игр
На первом месте расположился Марк Фишбах. На его канал подписано более 17 миллионов человек. Второе место занял Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, — более 55 миллионов подписчиков. Третье место занял Эван Фонг — 20 миллионов подписчиков.
Четвёртое место принадлежит Соне Рид — несколько миллионов подписчиков как на Twitch, так и на YouTube. Пятое место заняла Лиа Фольф — 5 миллионов подписчиков. Далее идут Шон Маклоуклин, Дэниел Мидлтон, Том Кассел, Адам Далберг, а также Мари Такахаси.