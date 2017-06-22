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Опубликовано 22 июня 2017, 11:52

Стали известны самые влиятельные стримеры видеоигр

Скриншот видео PewDiePie

Скриншот видео PewDiePie

Рейтинг опубликовало издание Forbes. Многие стримеры зарабатывают миллионы долларов.

По информации Forbes, на самых влиятельных стримеров видеоигр подписаны в различных социальных сетях практически 230 миллионов человек. Некоторые стримеры работают не только в этом направлении, а также занимаются кино, сотрудничают с телевидением и медиа.

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Издание Forbes назвало самых влиятельных стримеров игр

Скриншот видео PewDiePie

На первом месте расположился Марк Фишбах. На его канал подписано более 17 миллионов человек. Второе место занял Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, — более 55 миллионов подписчиков. Третье место занял Эван Фонг — 20 миллионов подписчиков.

Четвёртое место принадлежит Соне Рид — несколько миллионов подписчиков как на Twitch, так и на YouTube. Пятое место заняла Лиа Фольф — 5 миллионов подписчиков. Далее идут Шон Маклоуклин, Дэниел Мидлтон, Том Кассел, Адам Далберг, а также Мари Такахаси.

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Сергей Сурепин
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