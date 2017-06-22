Авторы GTA V работают над обновлённой версией L.A. Noire

Американские журналисты рассказали, что во время выставки E3 2017 они получили информацию о разработке обновлённой версии L.A. Noire. Вместе с этим студия Rockstar работает над VR-версией детектива. Также игра получит режим от первого лица.

Ранее сообщалось, что L.A. Noire выйдет не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на Nintendo Switch. Предполагается, что игра выйдет в 2018 году.