Авторы GTA V работают над обновлённой версией L.A. Noire
Фото © Wikimedia Commons
Студия Rockstar выпустит приключенческий детектив на новых консолях. Также игра получит VR-режим.
Американские журналисты рассказали, что во время выставки E3 2017 они получили информацию о разработке обновлённой версии L.A. Noire. Вместе с этим студия Rockstar работает над VR-версией детектива. Также игра получит режим от первого лица.
Rockstar выпустит обновлённую версию L.A. Noire
Фото © Wikimedia Commons
Ранее сообщалось, что L.A. Noire выйдет не только на PlayStation 4 и Xbox One, но и на Nintendo Switch. Предполагается, что игра выйдет в 2018 году.
Представители Rockstar не комментируют слухи.