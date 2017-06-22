Расследование о присвоении экс-диктатором бюджетных средств завершилось в 2013 году.

В Чили суд вынес решение о возвращении денежных средств бывшего диктатора Аугусто Пиночета его семье. По данным El Peso, речь идёт о деньгах, которые были заморожены в ходе расследования о хищении бюджетных средств.

La Justicia chilena ordena devolver unos seis millones de dólares a la familia Pinochet https://t.co/UZ28wCFlYJ pic.twitter.com/e86g210Dhu — Yetta (@GrumpyBess) 22 июня 2017 г.

Как сообщается, родственникам Пиночета вернут около шести миллионов долларов, больше двадцати объектов недвижимого имущества и три автомобиля.