Деньги и недвижимость Аугусто Пиночета вернут его семье
Расследование о присвоении экс-диктатором бюджетных средств завершилось в 2013 году.
В Чили суд вынес решение о возвращении денежных средств бывшего диктатора Аугусто Пиночета его семье. По данным El Peso, речь идёт о деньгах, которые были заморожены в ходе расследования о хищении бюджетных средств.
La Justicia chilena ordena devolver unos seis millones de dólares a la familia Pinochet https://t.co/UZ28wCFlYJ pic.twitter.com/e86g210Dhu— Yetta (@GrumpyBess) 22 июня 2017 г.
Как сообщается, родственникам Пиночета вернут около шести миллионов долларов, больше двадцати объектов недвижимого имущества и три автомобиля.
В 2004 году в рамках расследования Сената США были обнаружены счета в иностранных банках, зарегистрированные на имена Пиночета и его родственников.