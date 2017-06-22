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Опубликовано 22 июня 2017, 13:43

Авторы Assassin's Creed: Origins раскрыли подробности игры

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Египетский сеттинг не лишит новую игру от Ubisoft классических особенностей серии про наёмных убийц.

Геймдизайнер Ашраф Исмаил заявил, что "прыжок веры" — важная особенность серии. В Assassin's Creed: Origins разработчики решили объяснить смысл этого действия.

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Стали известны подробности Assassin's Creed: Origins

Фото © Wikimedia Commons

Авторы игры хотят переосмыслить концепт. Ашраф Исмаил не рассказал, что именно изменится в "прыжке веры". По словам геймдизайнера, в Assassin's Creed: Origins будут присутствовать классические для серии высокие здания, которые можно будет исследовать.

Выход Assassin's Creed: Origins запланирован на 27 октября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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