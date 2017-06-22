Польские фанаты снимут фильм по мотивам "Ведьмака"
В главных ролях — Ламберт и Йеннифер. Авторы киноленты обещают сделать качественный проект.
На краудфандинговой площадке IndieGoGo началась кампания по сбору средства на фанатский фильм, основанный на саге "Ведьмак" Анджея Сапковского. Работа получила название Alzur’s Legacy.
В Польше снимут фанатский фильм по мотивам "Ведьмака"
Всего энтузиасты хотят собрать пятнадцать тысяч долларов. Фильм будет короткометражным — порядка 30 минут.
Напомним, сейчас по мотивам "Ведьмака" сериал снимает Netflix.