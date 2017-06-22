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Опубликовано 22 июня 2017, 14:21

Польские фанаты снимут фильм по мотивам "Ведьмака"

Скриншот видео Andrew Club

Скриншот видео Andrew Club

В главных ролях — Ламберт и Йеннифер. Авторы киноленты обещают сделать качественный проект.

На краудфандинговой площадке IndieGoGo началась кампания по сбору средства на фанатский фильм, основанный на саге "Ведьмак" Анджея Сапковского. Работа получила название Alzur’s Legacy.

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В Польше снимут фанатский фильм по мотивам "Ведьмака"

Скриншот видео Andrew Club

Всего энтузиасты хотят собрать пятнадцать тысяч долларов. Фильм будет короткометражным — порядка 30 минут.

Напомним, сейчас по мотивам "Ведьмака" сериал снимает Netflix.

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Сергей Сурепин
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