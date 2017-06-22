Польские фанаты снимут фильм по мотивам "Ведьмака"

В главных ролях — Ламберт и Йеннифер. Авторы киноленты обещают сделать качественный проект.

На краудфандинговой площадке IndieGoGo началась кампания по сбору средства на фанатский фильм, основанный на саге "Ведьмак" Анджея Сапковского. Работа получила название Alzur’s Legacy.