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Опубликовано 22 июня 2017, 07:46

Владимир Путин поздравил Наталью Варлей с 70-летием

Актриса Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница. Фото: &copy; РИА Новости

Актриса Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница. Фото: © РИА Новости

Президент отметил удивительное обаяние актрисы, которое помогло ей завоевать всенародную популярность и любовь.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму к юбилею заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей. Сегодня, 22 июня, актрисе исполняется 70 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент пожелал Варлей "здоровья, благополучия и всего самого доброго". А также отметил многогранный талант, искренность и удивительное обаяние актрисы, которые помогли ей завоевать "поистине всенародную популярность и любовь".

— И конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще, — говорится в телеграмме.

Российская актриса кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей снималась в фильмах "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать стульев", "Мой папа — идеалист", "Гостья из будущего". Но настоящее признание пришло к ней после роли Нины в ленте "Кавказская пленница" Леонида Гайдая.

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Элиза Али
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