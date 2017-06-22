Владимир Путин поздравил Наталью Варлей с 70-летием
Актриса Наталья Варлей в роли Нины в кинофильме "Кавказская пленница. Фото: © РИА Новости
Президент отметил удивительное обаяние актрисы, которое помогло ей завоевать всенародную популярность и любовь.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму к юбилею заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей. Сегодня, 22 июня, актрисе исполняется 70 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Президент пожелал Варлей "здоровья, благополучия и всего самого доброго". А также отметил многогранный талант, искренность и удивительное обаяние актрисы, которые помогли ей завоевать "поистине всенародную популярность и любовь".
— И конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще, — говорится в телеграмме.
Российская актриса кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей снималась в фильмах "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать стульев", "Мой папа — идеалист", "Гостья из будущего". Но настоящее признание пришло к ней после роли Нины в ленте "Кавказская пленница" Леонида Гайдая.