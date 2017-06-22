Владимир Путин поздравил Наталью Варлей с 70-летием

Президент отметил удивительное обаяние актрисы, которое помогло ей завоевать всенародную популярность и любовь.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму к юбилею заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей. Сегодня, 22 июня, актрисе исполняется 70 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент пожелал Варлей "здоровья, благополучия и всего самого доброго". А также отметил многогранный талант, искренность и удивительное обаяние актрисы, которые помогли ей завоевать "поистине всенародную популярность и любовь".

— И конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще, — говорится в телеграмме.