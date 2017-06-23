Шалость удалась: секс-видео, которое выложили в Сеть ради шутки, стало вирусным

На видео можно заметить, как Марисса Сонкур, жительница Роксбургшира, развлекается со своим другом в уютном местечке на ипподроме "Келсо" в Шотландии. Когда главная героиня видеоролика узнала, что он стал достоянием Интернета, она была в ужасе.

Девушка призналась, что это была не самая лучшая вещь в жизни, которую она делала. Её друг, который был с ней на скачках в тот день, рассказал, что она выпила с парнем по несколько напитков, а потом они решили уединиться. Марисса Сонкур пожаловалась на этот инцидент полиции, но официальной жалобы так и не поступило.

Друзья рассказали, что абсолютно все её родственники (даже бабушка) и друзья видели этот ролик. Личность молодого человека на видео пока не удалось установить. По основной версии, видео снял его друг, а затем скинул в групповой чат в "Фейсбуке", чтобы "братва посмеялась". Именно после этого оно попало в общий доступ.

Единственное, что меня успокаивает, что я на видео не толстая и не голая Марисса Сонкур