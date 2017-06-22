Макрон: Вторжение Франции в Ливию было ошибкой

Со мной придёт конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию десять лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы