Госдума может увеличить количество выходных для жителей РФ

Так, число нерабочих дней для россиян может увеличиться на три: 31 декабря, 18 марта и 7 ноября могут стать выходными днями.

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому количество выходных для жителей России предлагается увеличить.

Так, выходными днями предложили сделать 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. По мнению парламентариев, если 31 декабря сделать выходным днём, то россияне смогут спокойно подготовиться к празднованию Нового года.

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) также предложили сделать нерабочим днём, так как этот день, по мнению авторов законопроекта, — праздник для всего народа.