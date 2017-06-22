Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2017, 15:52

Госдума может увеличить количество выходных для жителей РФ

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Так, число нерабочих дней для россиян может увеличиться на три: 31 декабря, 18 марта и 7 ноября могут стать выходными днями.

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому количество выходных для жителей России предлагается увеличить.

Так, выходными днями предложили сделать 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. По мнению парламентариев, если 31 декабря сделать выходным днём, то россияне смогут спокойно подготовиться к празднованию Нового года.

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) также предложили сделать нерабочим днём, так как этот день, по мнению авторов законопроекта, — праздник для всего народа.

День Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября) также предлагают сделать выходным.

BannerImage
Сергей Асташов
  • Новости
  • Госдума
  • выходные
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar