Парень с ножом напал на девушку, которая его отвергла, вырезав ей улыбку Джокера
Фото: Социальные сети
31-летний Мэтью Грейди ворвался в дом своей бывшей и напал на неё, когда она была в ванной.
31-летний Мэтью Грейди обвиняется в покушении на убийство после того, как он ворвался в дом к своей бывшей девушке в Глазго и угрожал ей перерезать горло. Мужчина не выдержал расставания и за несколько минут до нападения позвонил 23-летней Шивон Стивенсон. Однако в разговоре он перешёл на оскорбления, назвав возлюбленную глупой старой коровой, сообщает Daily Mail.
Фото: www.facebook.com/siobhann.stevenson.5
Шивон была в ванной, когда Мэтью напал на неё с двумя ножами. Девушка попыталась закрыть перед ним дверь, но у неё не хватило сил, и мужчина сделал глубокий порез на её лице, после чего убежал. Шивон испугалась, что ей перерезали горло, так как ничего не видела из-за хлынувшей крови.
Я умоляла его не делать этого. Я просто свернулась в клубок рядом с раковиной и думала о том, что скоро умру. Кровь была везде
После нападения на лице Шивон остался 12-сантиметровый шрам, похожий на улыбку Джокера. Чтобы зашить рану, врачи сделали 44 стежка. Сестра пострадавшей, которая в это время была дома, рассказала, что мужчина напоследок крикнул: "Почему ты делаешь это со мной?" Сам Шивон все обвинения отвергает.